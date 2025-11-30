Гунба и Кириенко посетили реконструированный сквер

Это стало возможно при поддержке Нижнего Новгорода

Редакция сайта ТАСС

СУХУМ, 30 ноября. /ТАСС/. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетили в преддверии открытия сквер в Новом районе Сухума, реконструированный при поддержке Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Бадра Гунба и Сергей Кириенко посетили сквер в Новом районе в Сухуме, реконструированный при поддержке Нижегородской области. Работы по благоустройству парка были завершены досрочно - 16 ноября 2025 года. Новый благоустроенный парк включает светомузыкальный сухой фонтан, детские площадки для разных возрастных групп, детскую научную площадку, амфитеатр, зоны отдыха с современными малыми архитектурными формами, а также новое наружное освещение и озеленение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект реализован автономной некоммерческой организацией "Агентство по сохранению и развитию городской среды" при поддержке администрации Нижнего Новгорода в рамках международного экопроекта "Пространство дружбы Нижний Новгород - Сухум".

