Brand Analytics: мирный план по Украине стал самой обсуждаемой темой в соцмедиа

На эту тему приходится около 30,3 тыс. публикаций

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Самыми обсуждаемыми россиянами темами в соцмедиа за неделю стали мирный план из 28 пунктов по Украине и дипломатические переговоры, атаки беспилотников на российские города, матчи РПЛ и смерть легенды футбола Никиты Симоняна. Об этом говорится в исследовании Brand Analytics (есть в распоряжении ТАСС).

Согласно исследованию, самой популярной темой стал мирный план по Украине из 28 пунктов и дипломатические переговоры в Женеве, на нее приходится около 30,3 тыс. публикаций. "Пользователи активно обсуждают позиции России, США, Украины и европейских стран в преддверии новых раундов переговоров в Майами и Москве",- говорится в сообщении.

Около 25,5 тыс. публикаций также было зафиксировано по теме атак БПЛА на Таганрог и другие российские города.

Кроме того, пользователей соцмедиа активно комментировали результаты 17-го тура РПЛ и четвертьфиналов Кубка России, где определились полуфинальные пары. Отдельной темой стала смерть легендарного футболиста Никиты Симоняна. Всего по теме футбола было около 24 тыс. публикаций.

Еще одной популярной темой обсуждения стало восстановление прав российских дзюдоистов выступать с национальной символикой - около 12,4 тыс. публикаций.

В топ-5 самых обсуждаемых тем в соцмедиа также вошла отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и внутриполитический кризис на Украине - примерно 10,5 тыс. публикаций.

Об исследовании

Автоматизированное исследование "Топ-5 обсуждаемых событий в соцмедиа 24-30 ноября 2025 года" проведено с помощью системы Brand Analytics и ИИ-системы "Тренд детектор исследования". В интересах исследования проанализировано более 750 млн публичных сообщений соцмедиа. Для расчета рейтинга анализировались мнения пользователей из России, публикации аккаунтов СМИ в соцсетях исключались.