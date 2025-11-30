ТАСС: транзит самолетов через Литву в сторону РФ не прекращали

Аэропорт литовской столицы с 18:09 по местному времен закрыли на прием и отправку самолетов из-за обнаружения в подконтрольной ему воздушной зоне неопознанных объектов в виде шаров или метеозондов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Транзит самолетов через Литву в третьи страны, в том числе и в Россию, не прекращался, несмотря на временное закрытие воздушной зоны, подконтрольной международному аэропорту Вильнюса. Об этом ТАСС сообщил источник в диспетчерской службе Литвы, отвечающей за авиатрафик над страной.

"Транзит в третьи страны, в том числе в направлении России, осуществляется в полном объеме, несмотря на закрытие аэропорта в Вильнюсе и подконтрольной ему диспетчерской зоны", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что аэропорт литовской столицы с 18:09 по местному времени (19:09 мск) закрыли на прием и отправку самолетов из-за обнаружения в подконтрольной ему воздушной зоне неопознанных объектов в виде шаров или метеозондов. Как проинформировали в диспетчерской службе, четыре следовавших в Вильнюс самолета перенаправили на временную посадку в Каунас и Ригу, еще один борт вернулся в Хельсинки, откуда до этого вылетел в Литву, два рейса отменено. Как ожидается, аэропорт может возобновить работу в 23:00 по местному времени (00:00 мск).

Столичный аэропорт Литвы закрывается регулярно с сентября из-за того, что в его контрольной зоне оказываются запущенные с территории Белоруссии метеозонды с контрабандой сигарет. По подсчетам ТАСС, осенью подобные инциденты происходили не менее 16 раз.

Ранее собеседник ТАСС в авиадиспетчерской службе балтийской республики сообщал, что всех пользователей литовского воздушного пространства проинформировали о "возможных несанкционированных полетах в юго-восточной части страны метеорологических аэростатов с контрабандой". Согласно предупреждению, "зонды могут лететь на высоте до 5 км на расстояние до 20 морских миль (около 37 км - прим. ТАСС)", а вес коробок с контрабандой, которые пытаются перебрасывать в Литву при помощи метеозондов, "может достигать 30 кг".