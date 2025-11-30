В Мурманской области открыли движение на трассе "Кола"

Ограничения вводили из-за ДТП с бензовозом

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Движение возобновили на участке трассы "Кола" в Мурманской области, где днем в результате опрокидывания бензовоза произошел разлив 25 тонн бензина и дизельного топлива. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГАИ региона.

"В 20:30 мск движение по данному участку федеральной автодороги открыто для всех видов транспортных средств", - рассказал собеседник агентства.

По данным ведомства, авария произошла ориентировочно в 14:20 мск на 1 509-м км федеральной автодороги Р-21 "Кола". После ДТП движение на месте происшествия временно перекрыли.

За рулем бензовоза находился 33-летний водитель. Во время движения из Мурманска в сторону Заполярного он не справился с управлением и допустил наезд на металлическое ограждение, расположенное слева по ходу движения. После этого бензовоз опрокинулся. Водитель в результате аварии не пострадал.

Ранее сообщалось, что по поручению прокурора Мурманской области организована проверка по факту ДТП. По данным ведомства, на месте аварии провели сбор, вывоз и утилизацию топлива, дорожное покрытие обработали нефтесорбентом.