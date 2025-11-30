Гунба и Кириенко осмотрели ход реконструкции сухумской набережной

В ближайшие дни подсветка появится еще на шести взрослых эвкалиптах в районе набережной, горы Баграта и Сухумской крепости

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко © Александр Казаков/ ТАСС

СУХУМ, 30 ноября. /ТАСС/. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко осмотрели ход реконструкции набережной Сухума, сообщила пресс-служба президента.

"Бадра Гунба и Сергей Кириенко ознакомились с ходом реконструкции набережной Сухума. Отдельный аспект реконструкции - архитектурная и художественная подсветка, которая устанавливается на конструкциях и эвкалиптах. В ближайшие дни подсветка появится еще на шести взрослых эвкалиптах в районе набережной, горы Баграта и Сухумской крепости", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что проект реализован при поддержке Нижнего Новгорода в рамках развития побратимских отношений между городами. Работы по освещению набережной являются частью масштабной программы по формированию комфортной городской среды и повышению туристической привлекательности столицы Абхазии. Соглашение о начале комплексной реконструкции набережной Сухума было подписано в День Победы и независимости Абхазии в сентябре.

Ранее Гунба и Кириенко посетили парк в Новом районе Сухума, реконструированный при поддержке Нижегородской области. Работы по благоустройству парка были завершены досрочно - 16 ноября 2025 года.

Как сообщила пресс-служба президента, новый благоустроенный парк включает светомузыкальный сухой фонтан, детские площадки для разных возрастных групп, детскую научную площадку, амфитеатр, зоны отдыха с современными малыми архитектурными формами, а также новое наружное освещение и озеленение.

Проект реализован автономной некоммерческой организацией "Агентство по сохранению и развитию городской среды" при поддержке администрации Нижнего Новгорода в рамках международного экопроекта "Пространство дружбы Нижний Новгород - Сухум". Торжественное открытие сквера состоится 1 декабря.