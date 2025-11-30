Рейс из Санкт-Петербурга в Каракас вылетел по маршруту

Это ближайший перелет из России в Венесуэлу после сообщения о закрытии воздушного пространства над Боливарианской республикой

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Пассажирский рейс из Санкт-Петербурга в Каракас вылетел по маршруту. Об этом ТАСС сообщили в аэропорту Пулково.

Данный рейс - ближайший перелет из России в Венесуэлу после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о закрытии воздушного пространства над Боливарианской республикой. "Борт вылетел в 22:51 [мск]", - сказал собеседник агентства в справочной службе воздушной гавани, напомнив, что перевозчиком на маршруте является венесуэльская авиакомпания Conviasa.

Ранее президент США заявил, что все "авиакомпании, пилоты, торговцы наркотиками и людьми" должны считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее "полностью закрытым". Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей, атомную подлодку, более 16 тыс. военнослужащих. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать удары по Венесуэле. 27 ноября Трамп заявил, что Вашингтон "очень скоро начнет на суше" бороться с наркотрафиком из Венесуэлы.