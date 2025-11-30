В столице начинается проект "Зима в Москве"

Он продлится до 28 февраля 2026 года

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Проект "Зима в Москве" запускается в столице, в его рамках сотни мероприятий охватят свыше 400 площадок. Проект продлится до 28 февраля 2026 года, сообщили ТАСС организаторы.

"[Проект] пройдет под знаком взаимной поддержки и солидарности. В центре внимания - человек, семья, сообщество. "Зима в Москве" объединяет жителей столицы вокруг идей доброты, участия и ответственности, создавая атмосферу, в которой ценятся тепло общения и взаимопомощь. Дарить подарки является одной из самых теплых и любимых зимних традиций. <…> На более 400 площадках для москвичей приготовлены более 800 мероприятий, среди которых катания на коньках и лыжах, спортивные активности, концерты, кинопоказы, экскурсии, ярмарки, фабрики подарков и многое другое", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что отдельное внимание будет уделено поддержке участников и ветеранов специальной военной операции и их семей, а также всех, кто оказывает помощь фронту.

"Предприниматели и компании сегодня становятся полноправными соавторами городского праздника. Их усилия видны в украшенных улицах, конкурсах на лучшее оформление, в специальных акциях и скидках, которые они готовят для москвичей. В ответ город открывает для бизнеса программы поддержки и признания, превращая участие компаний в естественную часть большой зимней традиции", - подчеркнули организаторы.