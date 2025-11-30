С 1 декабря стартует новый этап эксперимента по сбору биометрии с мигрантов

Первый этап эксперимента стартовал 1 декабря 2024 года

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Эксперимент по сбору биометрических данных у въезжающих в РФ иностранцев распространят на все российские пункты пропуска через госграницу при наличии технической возможности. Это следует из соответствующего постановления правительства.

В нем указано, что изменения в эксперимент стартуют с 00:00 1 декабря 2025 года и будут продолжаться до 23:59 30 июня 2026 года "при наличии технической возможности в пунктах пропуска через государственную границу РФ <...> с целью сбора биометрических персональных данных иностранных граждан и лиц без гражданства при пересечении ими государственной границы РФ через указанные пункты пропуска через государственную границу РФ".

Документом устанавливается, что эксперимент не проводится в отношении сотрудников межправительственной фельдъегерской связи. Ранее было установлено, что он не распространяется также на граждан Белоруссии, глав и сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений в РФ, должностных лиц международных организаций и их представительств, владельцев дипломатических и служебных паспортов, въезжающих в РФ в связи с исполнением служебных обязанностей или в составе официальных делегаций, иностранных граждан с национальными паспортами при наличии в них дипломатической или служебной визы, а также детей до шести лет.

Первый этап эксперимента стартовал 1 декабря 2024 года. С того времени иностранцы, въезжающие в РФ через международные аэропорты Москвы (Домодедово, Шереметьево, Внуково) и Московской области (Жуковский) и автомобильный пункт пропуска "Маштаково" в Оренбургской области, обязаны сдавать биометрические данные в пунктах пропуска.

Новый этап эксперимента по въезду мигрантов, предусматривающий необходимость заранее сообщать о целях их визита в страну и сдавать биометрию, начался с 30 июня 2025 года. Для въезда в Россию в безвизовом порядке иностранцы, в том числе законные представители недееспособных или несовершеннолетних, могут не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки заполнить электронное заявление. Его заполнить можно с использованием мобильного приложения RuID. Как отметили ТАСС в пресс-центре МВД РФ, заблаговременная регистрация иностранцев в мобильном приложении RuID со сдачей биометрии и заполнение в нем электронного заявления является добровольной и не послужит отказом для въезда в РФ.