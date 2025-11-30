Мурашко: число новых случаев ВИЧ-инфекции в РФ в 2024 году уменьшилось на 11%

Министр здравоохранения сообщил, что число зараженных составило чуть менее 48,5 тыс. без учета новых регионов

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Ежегодный тренд на снижение выявления новых случаев ВИЧ-инфекции в России сохраняется, в 2024 году их отмечено на 11% меньше, чем годом ранее, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сохраняется ежегодный тренд на снижения числа новых случаев заболевания: в 2024 году оно составило чуть менее 48,5 тыс. без учета новых регионов, что на 11 % меньше аналогичного показателя годом ранее. Охват населения страны тестированием на ВИЧ в 2024 году увеличился до 37%. Этот результат свидетельствует о том, что Россия по-прежнему занимает лидерские позиции по данному направлению среди мировых систем здравоохранения", - сказал он.

Министр отметил, что охват антиретровирусной терапией на конец 2024 года составил почти 90,5%, превысив целевой показатель Стратегии почти на 3 п.п.

1 декабря проводится Всемирный день борьбы со СПИДом. Дата была провозглашена по инициативе Всемирной организации здравоохранения в 1988 году. Целью события является привлечение внимания к необходимости борьбы с заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека.