Соцфонд начал принимать заявления от многодетных мам на перерасчет пенсии

Электронное заявление можно будет подать через "Госуслуги"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Социальный фонд России начал принимать заявления от многодетных мам с пятью и более детьми на перерасчет пенсии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фонда.

"С сегодняшнего дня подать заявление можно во всех клиентских службах Социального фонда и на портале госуслуг. Увеличенные после перерасчета выплаты многодетные мамы начнут получать уже с нового года. По заявлениям, поданным в декабре, перерасчет пенсии будет сделан с января. В бюджете Социального фонда на 2026 год, который утвержден федеральным законом и подписан президентом, заложены необходимые средства на повышение выплат", - говорится в сообщении.

При подаче электронного заявления через "Госуслуги" следует выбрать "Перерасчет размера пенсии". Далее мама указывает вид пенсии для перерасчета: страховую по старости или страховую по инвалидности. В качестве основания пересмотра выплат выбирается "Иное основание". В открывшемся поле нужно указать "Учет в стаже периодов ухода за детьми" с перечислением ФИО и даты рождения всех детей, уточнили в пресс-службе организации.

К заявлению мама может также приложить данные о детях, например, отсканированное свидетельство о рождении. Фонд проверит сведения и при необходимости направит в личный кабинет уведомление об уточнении представленной информации.

"По предварительным оценкам, сегодня в России свыше 410 тыс. женщин, чьи дети ранее не учитывались при назначении пенсии. Изменения, вступающие в силу с нового года, наглядно иллюстрируют, как растет значимость появления детей у женщин в глазах государства. Если в 2002 году в стаж засчитывали уход за двумя детьми, то в 2013 году стали включать трех детей. В 2015 году для этих целей учитывались уже четверо детей. На данный момент принято решение о снятии ограничений по количеству детей", - приводятся в сообщении слова главы Социального фонда России Сергея Чиркова.

О новых правилах

С 2026 года вступают в силу поправки в закон, согласно которым уход за всеми детьми будет учитываться при оформлении пенсии без ограничений. По действующим правилам, в стаж мамы идет уход максимум за четырьмя детьми.

Новый порядок предусматривает, что при оформлении пенсии начнут учитывать пятого, шестого и всех следующих детей в семье. За них мама получит не только стаж, но и пенсионные коэффициенты. Это 2,7 коэффициента за первого ребенка, 5,4 коэффициента за второго и по 8,1 коэффициента за третьего и четвертого детей.

Особенность новых правил заключается в том, что они распространяют свое действие не только на женщин, которые начнут выходить на пенсию с 2026 года, но и на тех, которые уже получают пенсионные выплаты. Специально для них Социальный фонд заранее открыл прием заявлений о перерасчете пенсии.