В Петербурге пройдет фестиваль "Эстафета доброты"

Мероприятие объединит 55 регионов России, а также Белоруссию и Казахстан

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Международный фестиваль "Эстафета доброты - 2025", приуроченный к Международному дню инвалидов, объединит 55 регионов РФ, Белоруссию и Казахстан; всего пройдет более 430 мероприятий с 1 по 7 декабря, сообщили организаторы.

"Фестиваль направлен на социокультурную реабилитацию людей с инвалидностью (в том числе находящихся на восстановлении демобилизованных участников СВО), интеграцию и содействие творческой самореализации граждан, переселенных из зоны боевых действий", - говорится в сообщении.

Основные темы фестиваля - сохранение исторической памяти, защита культурного наследия, рассказы о подвигах героев в форматах, понятных людям с ограниченными возможностями здоровья. Фестиваль 2025 года будет отличаться значительным количеством профессиональных мероприятий для сотрудников учреждений культуры по работе с особыми категориями посетителей. Мероприятия пройдут в офлайн- и онлайн-форматах. Организатором фестиваля в восьмой раз выступила Санкт-Петербургская государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих.