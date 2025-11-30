В Москву и Казань доставили 13 пингвинов Гумбольдта из Приморского океанариума

Эти птицы занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря. /ТАСС/. Занесенные в Красную книгу Международного союза охраны природы пингвины Гумбольдта из Приморского океанариума обрели новый дом в зоопарке и океанариуме Москвы и Казани. В октябре состоялось два открытых аукциона по продаже пингвинов, сообщили ТАСС в пресс-службе океанариума.

"Первые три пингвина - две самки и один самец - улетели в Казань, еще 10 птиц отправились в Москву в сопровождении специалистов. Все пернатые благополучно добрались до нового места жительства. Два открытых аукциона, в ходе которых определились новые владельцы пингвинов, - зоопарк в Москве и океанариум в Казани - состоялись в октябре этого года", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что всего в 2025 году проведено пять таких торгов, по результатам которых в разные части страны отправились 29 пингвинов. Теперь жители не только Приморья, но также Нижнего Новгорода, Воронежа, Москвы, а теперь и Казани могут наблюдать за этими редкими птицами.

Директор Приморского океанариума Ольга Шевченко подчеркнула, что для пингвинов Гумбольдта, родиной которых являются Чили и Перу, созданы условия, максимально приближенные к природным, а в стенах Приморского океанариума их популяция значительно увеличилась: с 14 до 60 особей. "Поэтому 2025 год мы объявили Годом пингвинов Гумбольдта. Тем самым мы хотели еще раз привлечь внимание общественности к этим удивительным и редким птицам, которым присвоен статус "уязвимый". И, на мой взгляд, мы сделали очень важный шаг, решив поделиться нашей пернатой радостью с жителями центральной части страны. Впервые в истории российских зоопарков и океанариумов нами было инициировано проведение подобных открытых аукционов", - отметила Шевченко.

По словам специалистов Казанского океанариума, пингвины успешно адаптируются к новым условиям и уже перешли на стандартный рацион.

Птицы также добрались благополучно в один из московских зоопарков, где уже проживают 10 пингвинов Гумбольдта из Приморского океанариума.