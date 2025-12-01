Оксфордский словарь назвал слово 2025 года

Им стало существительное "рейджбейт"

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 1 декабря. /ТАСС/. Оксфордский словарь английского языка назвал существительное "рейджбейт" (rage bait, дословный перевод - приманка для гнева) словом 2025 года. Об этом сообщило издательство Оксфордского университета Oxford University Press.

"В идеальном обобщении хаоса 2025 года - после общественного голосования и анализа наших языковых экспертов - rage bait был признан "Словом года", - говорится в сообщении на странице издательства в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Словарь определил "рейджбейт" следующим образом: "онлайн-контент, специально созданный для вызова гнева или возмущения путем использования провокационных или оскорбительных элементов, обычно публикуемый с целью увеличения трафика или вовлеченности на определенной веб-странице или в социальных сетях".

Издательство связало популярность слова с ростом более сознательного использования интернета со стороны пользователей, в связи с чем выросло и количество образов-провокаторов для привлечения внимания. "В настоящее время это явление также играет большую роль в формировании дискуссий о политике, идентичности и дезинформации", - подчеркнуло издательство.

Слово года было выбрано экспертами Oxford University Press с учетом результатов онлайн-голосования на сайте. Всего в шорт-лист попало три слова, где помимо "рейджбейта", находились существительное "аура-фарминг" (aura-farming), которое авторы определили как создание привлекательного имиджа, и глагол "биохак" (biohack), обозначающий попытку улучшить работоспособность организма путем изменения питания, образа жизни или при помощи технических устройств.

В 2024 году словом года по версии Оксфордского словаря стало существительное "брейнрот" (brain rot, дословный перевод - гниение мозга). В издательстве указали, что впервые использование слова "брейнрот" было зафиксировано в 1854 году в книге американского писателя Генри Дэвида Торо (1817-1862) "Уолден, или жизнь в лесу" (Walden; or, Life in the Woods). В 2024 году месяцы оно набрало стремительную популярность в социальных сетях и вошло в постоянный лексикон блогеров и журналистов.