Росаккредитация: суд в Приморье не запрещал ввоз в страну праворульных машин

Решение касалось одной лаборатории, лишенной аккредитации, и выдачи СБКТС на конкретные автомобили

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря. /ТАСС/. Иск, рассматривавшийся в Арбитражном суде Приморского края, не касался законности ввоза в Россию автомобилей с праворульным управлением. Он касался выдачи свидетельства безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) на конкретные машины и действия одной из лабораторий, которую лиши аккредитации, сообщается на сайте Росаккредитации.

Ранее в СМИ появилась информация, что арбитраж, рассматривая иск испытательной лаборатории к Росаккредитации, запретил ввоз в Россию праворульных и гибридных автомобилей.

"Важно подчеркнуть, что предмет судебного разбирательства никак не затрагивал законность ввоза и обращения на территории РФ транспортных средств с правым рулем. Суд рассматривал исключительно правомерность выдачи отдельно взятых СБКТС на конкретные автомобили и правомерность действий определенной лаборатории. По результатам рассмотрения спора суд первой инстанции подтвердил законность принятого службой решения о прекращении действия аккредитации", - указано в сообщении.

В сообщении отмечается, что в вопросах технического регулирования, включая ввоз и обращение на территории РФ транспортных средств, необходимо руководствоваться информацией из официальных источников таких ведомств, как Росаккредитация, Минпромторг РФ и Росстандарт.