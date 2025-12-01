В МВД рассказали, как мошенники могут похитить биометрические данные

Данные могут собирать через рассылку массовых сообщений, как правило, со ссылкой на фишинговые сервисы

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. МВД России назвало основные способы получения мошенниками биометрических данных человека, которые потом могут использоваться в преступных схемах.

"Для сбора биометрических данных злоумышленники могут совершать вам звонки по видеосвязи и во время общения вести видеозапись разговора", - сообщили в пресс-центре МВД РФ, в ответ на соответствующий запрос агентства. Сбор данных может быть осуществлен через рассылку массовых сообщений, как правило, со ссылкой на фишинговые (поддельные) сервисы, к примеру, якобы "Госуслуги", банковский сервис или интересное приложение.

Также биометрические данные могут быть похищены под предлогом оплаты услуги или составления заявки, когда аферисты могут потребовать подтвердить личность. Они для этого просят включить камеру и показать лицо со всех ракурсов или, глядя в камеру, помахать рукой. Также аферисты могут собирать фотографии и видео из соцсетей, где человек выложил их с открытым доступом.

В МВД отметили, что угроза кражи биометрических данных - это угроза идентичности, репутации и приватности в долгосрочной перспективе. Мошенники в основном собирают фотографии и голоса россиян.