В Кузбассе свыше 1,4 тыс. школьников отправили на дистант

Такое решение приняли в связи с распространением ОРВИ и внебольничной пневмонии в Кемеровской области

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 1 декабря. /ТАСС/. Две школы в Ленинск-Кузнецком округе Кемеровской области, в которых обучается 333 ребенка, полностью переведены на дистанционное обучение в связи с распространением ОРВИ и внебольничной пневмонии в Кемеровской области. Также ограничения затронули 58 классов в разных школах, где обучается свыше 1 тыс. детей, сообщили ТАСС в Министерстве образования Кузбасса.

Неделей ранее в ведомстве сообщали, что классов и школ на карантине не было.

"Две школы в муниципальном округе Ленинск-Кузнецкий переведены на дистанционное обучение (333 ребенка). 58 классов в 34 школах переведены на дистанционное обучение (1072 ребенка): в городских округах Кемеровском, Новокузнецком, Прокопьевском, Тайгинском, в муниципальных округах Гурьевском, Ижморском, Ленинск-Кузнецком, Тисульском, Яшкинском)", - сообщили в министерстве.

Кроме этого, приостановлена деятельность трех детских садов в Ленинск-Кузнецком и Юргинском округах для 169 детей. Также закрыты 23 группы в 19 детских садах (413 детей) в Новокузнецке, Прокопьевске, Тайге, а также Ленинск-Кузнецком, Промышленновском, Яйском, Яшкинском округах.

По данным Роспотребнадзора, количество случаев ОРВИ за неделю выросло на 23,8% до 13,2 тыс. случаев. Против гриппа в регионе привиты 1,24 млн человек (48,66% населения).