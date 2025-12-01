На Сахалине для тушения пожаров планируют использовать беспилотники

Для мониторинга и оперативной разведки ситуации с лесными пожарами также применяется система видеонаблюдения

ХАБАРОВСК, 1 декабря. /ТАСС/. Парк техники для мониторинга за пожароопасной обстановкой на Сахалине усилят беспилотниками самолетного типа. Об этом сообщили ТАСС в агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

"Для контроля и оперативной разведки лесопожарной обстановки используются 26 аппаратно-программных комплексов на базе беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптеров). В дополнение к имеющимся на вооружении лесопожарных станций дронам в 2026 году планируется применение беспилотных авиационных систем самолетного типа", - сообщили в агентстве.

Отмечается, что вместе с наземным и авиационным мониторингом пожарной опасности в лесах Сахалина активно применяются современные технологии, например, система видеонаблюдения. Система оснащена 24 поворотными видеокамерами с искусственным интеллектом, которые установлены на антенно-мачтовых сооружениях. Камеры осуществляют видеомониторинг и передачу данных о лесопожарной обстановке. "Профилактика и ранее обнаружение - это главное", - подчеркнули в агентстве.

Лесные пожары в Сахалинской области

За период пожароопасного сезона этого года в регионе произошло 17 лесных пожаров, общая площадь составила 219,763 га. Семь очагов было зарегистрировано в Корсаковском лесничестве, четыре - в Смирныховском, по одному пожару в Ногликском, Тымовском, Углегорском, Поронайском, Холмском и Анивском лесничествах. Все пожары тушились в течение суток с момента их обнаружения. Показатели горимости были на уровне среднемноголетних наблюдений.

В 2024 году на территории лесного фонда Сахалинской области было зарегистрировано 16 лесных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, составила 81,3 га.

"Прогнозы о пожароопасном сезоне следующего года обычно основываются на данных о климатических тенденциях, условиях погоды, однако такие данные обычно публикуются за один - два месяца до начала сезона. Дата начала пожароопасного сезона традиционно определена на 15 апреля", - сказали в агентстве.