В ОП предложили подключить ИИ к генерации билетов при сдаче экзамена на права

Зампред комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов считает, что эта методика даст водителям возможность подтвердить свои знания

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Нынешнюю систему билетов на теоретической части экзамена на права надо пересмотреть, чтобы водители не заучивали ответы, а действительно могли подтвердить свои знания, как вариант - с помощью искусственного интеллекта (ИИ) генерировать различные варианты тестов. Такое мнение высказал ТАСС зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов.

"Уже давно идет работа по совершенствованию методов приема теоретического экзамена, чтобы водители перестали заучивать ответы. <…> Как вариант - огромное количество вопросов, например, 10 тыс., и попробуй, заучи. Тут уже никакая зрительная память не поможет. Кто мешает, чтобы искусственный интеллект, практически на ходу выдумывал вопросы? Собирал текст ПДД и, исходя из него, делал викторину, то есть [выдавал билет] в режиме онлайн", - сказал Холодов.

По его словам, это уже сейчас позволяют современные технологии. "И, конечно, такие экзамены теоретически тоже могут появиться, если мы говорим про полную автоматизацию сдачи экзаменов", - отметил Холодов.

По его мнению, нынешнюю систему заучивания ответов можно заменить испытанной советской, когда билеты были закрытыми. "Может быть и, как в СССР, закрытые билеты, то есть, условно говоря, секретные, которые нигде не публикуются, и человек о них узнает только на экзамене", - сказал Холодов. Однако, по его словам, в этом случае долго их секретными держать не получится, "рано или поздно будет утечка ответов".

Как считает эксперт, в части сдачи теории надо срочно наводить порядок, потому что водитель с 30-летним стажем экзамен не сдаст, "так как большая часть вопросов там не имеет никакого отношения именно к безопасности дорожного движения, а просто ведет к заучиванию каких-то пунктов ПДД". При этом есть вопросы про одни и те же дорожные ситуации, но с абсолютно разными ответами или даже противоречащие ПДД, добавил он.

"То есть даже человек, который идеально знает сам текст правил, может отвечать неверно, если он не заучивал правильный вариант ответа. <…> У нас до сих пор сохраняются ошибки в билетах и они известны ГИБДД и автошколам", - заключил Холодов.