Обжаловано решение суда передать РФ патенты на получение углеродных нанотрубок

Судебное разбирательство назначили на 12 января 2026 года

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Компании "Универсальные добавки" (Новосибирск) и MCD Technologies S.A.R.L. (Люксембург) обжаловали решение суда передать РФ патенты на изобретения, связанные в том числе с получением углеродных нанотрубок. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

"Кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Универсальные добавки" принять к производству суда по интеллектуальным правам, возбудить производство по кассационной жалобе", - говорится в определении суда. Там же уточняется, что кассационную жалобу подала компания MCD Technologies S.A.R.L., которую суд ранее решил лишить патентов на изобретения, однако жалоба была оставлена без движения. "Универсальные добавки" в разбирательстве выступали в качестве третьего лица. Судебное разбирательство назначено на 12 января 2026 года.

Генпрокуратура и Минобрнауки РФ подали 23 октября 2024 года иск в суд по интеллектуальным правам к компании MCD Technologies S.A.R.L., владеющей патентом на метод синтеза углеродных нанотрубок, который реализует компания "Оксиал" (OCSiAl), а также товарным знаком "Оксиал". В качестве третьих лиц к делу были привлечены Российская академия наук, Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН, академик Михаил Предтеченский, "Роснано", Федеральная служба по интеллектуальной собственности и еще два физических лица.

Ранее заместитель генерального директора, член правления группы "Роснано" Дмитрий Тарасов сообщал ТАСС, что РФ лишили уникального продукта из-за вывода компанией "Оксиал" за рубеж своих производственных активов и интеллектуальной собственности. Головная компания холдинга домицилирована в Люксембурге, акционеры, по словам Тарасова, тщательно сторонятся связи с Россией, пытаясь перезапустить производство за границей на российской "умственной" и материально-технической базах. Он уточнял, что действия компании привлекли внимание компетентных органов.

О компании

Компания "Оксиал", созданная российскими учеными из Новосибирска, начиная с середины 2010-х годов постепенно стала крупнейшим в мире производителем одностенных углеродных нанотрубок. Технологию существенного удешевления синтеза нанотрубок разработал член-корреспондент РАН Предтеченский, выступающий научным руководителем проекта "Оксиал". В 2022 году на долю компании приходилось около 90% мирового рынка этой продукции. Сообщалось, что после вывода активов работу по производству углеродных нанотрубок на площадях "Оксиал" в новосибирском Академгородке продолжила компания "Универсальные добавки", зарегистрированная в конце 2023 года.