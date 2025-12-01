На Урале прогнозируют снег, гололедицу и сильный ветер

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Снег, гололедица и порывы ветра до 18 м/с ожидаются 1 декабря в некоторых регионах Уральского федерального округа (УрФО). Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"В Свердловской области 1 декабря - облачно с прояснениями, местами небольшие осадки - снег, мокрый снег. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ветер западный до 9 м/с. Температура ночью от минус 3 до плюс 2 градусов, днем - от минус 1 до плюс 4 градусов", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

В Челябинской области - облачно с прояснениями, снег, на дорогах гололедица, порывы ветра до 15 м/с. Температура воздуха днем достигнет минус 3 градусов, по ночам похолодает до минус 8 градусов. В Курганской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица, ветер до 9 м/с, днем - до плюс 5 градусов, ночью - до минус 3 градусов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области ожидается облачная погода, снег, на дорогах гололедица, снежные заносы, ветер до 14 м/с. Температура воздуха днем поднимется до плюс 4 градусов, по ночам похолодает до минус 4 градусов. В Югре будет переменная облачность, снег, порывы ветра до 18 м/с, на дорогах гололедица. Днем столбики термометра могут достигнут отметки в 0 градусов, а ночью - похолодает до минус 22 градусов.

На Ямале ожидается облачная с прояснениями погода, снег, метель, на дорогах гололедица. Ветер до 18 м/с, температура воздуха днем будет до минус 5 градусов, ночью может похолодать до минус 16 градусов.