Академик Покровский: каждый сотый россиянин заражен ВИЧ-инфекцией

Заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора уточнил, что ситуация по ВИЧ очень серьезная не только в РФ, но и во всем мире

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. 1 млн 250 тысяч человек на текущий момент в России заражены ВИЧ-инфекцией, что составляет более 1% населения, из чего можно сделать вывод, что каждый сотый гражданин в стране заражен. Об этом сообщил заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский.

"Живых [заболевших ВИЧ в РФ] сейчас порядка 1 миллиона 250 тысяч - это те, у кого выявлены антитела к ВИЧ, что и считается достоверным признаком заражения этим вирусом. Риски заражения очень большие, у нас в стране, если брать только взрослых людей, от 15 до 50 лет, то это больше 1%. То есть каждый сотый [человек в стране] заражен вирусом. А если брать определенные возрастные группы, скажем, мужчины 40-45 лет, то это 4%. То есть 1 из 25 мужчин инфицирован вирусом", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Он уточнил, что ситуация по ВИЧ-инфекции очень серьезная не только в России, но и во всем мире. 40 миллионов человек в мире живут с этим вирусом. В этом году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает, что прибавится 1 миллион 400 тысяч новых зараженных ВИЧ. "Поэтому в первую очередь надо избежать заражения, потому что лечение дорогое, и очень сложные препараты надо принимать", - заключил он.

1 декабря проводится Всемирный день борьбы со СПИДом. Дата была провозглашена по инициативе Всемирной организации здравоохранения в 1988 году.