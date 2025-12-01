Эксперт Капустин: выявление ВИЧ в Новосибирской области уменьшится в 2025 году

Снижение прогнозируется в районе 5-10%, сообщил главный специалист по ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения региона

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Выявление новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в Новосибирской области уменьшится на 5-10% в 2025 году по сравнению с показателем 2024 года. Об этом в пресс-центре ТАСС рассказал главный специалист по ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения региона Дмитрий Капустин.

1 декабря проводится Всемирный день борьбы со СПИДом. Дата была провозглашена по инициативе Всемирной организации здравоохранения в 1988 году. Целью события является привлечение внимания к необходимости борьбы с заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека.

"В Новосибирской области мы отчетливо видим положительную динамику. Кроме того, увеличивается охват диспансерным наблюдением. На 1 декабря 2025 года на диспансерном учете состоят 28 821 человек. Преобладают люди от 30 до 45 лет, таких пациентов у нас 60,8%. В 2025 мы видим тенденцию, что прогнозируемо будет уровень заболеваемости ниже, чем в 2024 году. Впервые выявлен 771 человек, в 2024 году было 995 человек. Снижение прогнозируется в районе 5-10%", - сообщил в пресс-центре ТАСС Капустин.

По словам эксперта, на половой гетеросексуальный путь передачи заболевания в Новосибирской области приходится 80,2% всех случаев. "В целом, по России он составляет порядка 70%. С 2014-2015 года произошли "ножницы", когда половой путь стал преобладать над парентеральным. На тот момент было 50% на 50%, затем стала увеличиваться доля половой передачи", - отметил Капустин.

Главный врач городской клинической инфекционной больницы № 1 Лариса Позднякова в рамках пресс-конференции подчеркнула, что СФО - остается самым пораженным округом по ВИЧ-инфекции на территории Российской Федерации. "К сожалению, такой тренд за нами закрепился. Но на протяжении последних десяти лет видим четкое снижение заболеваемости. В 2018 году уровень заболеваемости в СФО составлял 124 случая на 100 тыс. населения, в 2024 он стал 57,8 случая на 100 тыс. населения", - сказала эксперт, добавив, что наиболее высокая распространенность заболевания отмечается в Кемеровской области.