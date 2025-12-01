Fox: доктор Менгеле открыто жил под своим именем в Аргентине

Как отмечает телеканал, у местных спецслужб было достаточно информации о том, что этот человек является известным нацистским преступником, но они не предпринимали оперативных действий по его задержанию

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря /ТАСС/. Нацистский преступник Йозеф Менгеле (1911-1979 годы), сбежав из Третьего рейха, чувствовал себя в Аргентине настолько безопасно, что даже какое-то время проживал в этой стране, не скрывая своего настоящего имени. Об этом сообщил телеканал Fox News, изучив открытые аргентинским правительством архивы.

В апреле правительство Аргентины обнародовало рассекреченные документы, касающиеся нацистов, которые сбежали в южноамериканскую страну после Второй мировой войны, в том числе на доктора Менгеле, получившего за свои жестокие эксперименты над узниками Освенцима прозвище Ангел смерти. Согласно архивам, Менгеле въехал в Аргентину в 1949 году по итальянскому паспорту под именем Гельмута Грегора. При этом у местной разведки, как отмечает Fox News, было достаточно информации и документов на английском, испанском, немецком и португальском языках о том, что этот человек является известным нацистским преступником, но она не предпринимала каких-либо оперативных действий по его задержанию.

Менгеле настолько безопасно чувствовал себя в латиноамериканской стране, что в 1956 году запросил в посольстве ФРГ копию своего свидетельства о рождении, после чего стал использовать свое настоящее имя.

"К тому моменту аргентинские спецслужбы знали не только, кто он, где живет, что женат на вдове своего брата и воспитывает его сына, но и обладали полной информацией о его деловых интересах в стране", - указывает Fox News. Лишь в 1959 году власти ФРГ выдали ордер на арест и запросили экстрадицию Менгеле, но аргентинский суд отклонил запрос, обосновав это преследованием по политическим мотивам. В тот же год нацистский преступник решил покинуть Аргентину и уехал в Парагвай, а его жена и пасынок переехали в Швейцарию.

При этом телеканал отмечает отсутствие должного взаимодействия между аргентинскими органами власти и наличия у них на тот момент единого архива информации на Менгеле, из-за чего все решения по поиску нациста принимались зачастую уже после того, как он получал об этом информацию, в том числе через прессу. Так, в архиве есть записка спецслужб под грифом совершенно секретно от 12 июля 1960 года по поиску Менгеле в Аргентине, который на тот момент уже проживал в Парагвае. Во второй половине 1960-х годов, продолжил телеканал, нацист перебрался в Бразилию, где до своей смерти жил в домах, принадлежавших немецким семьям Боссерт и Штаммер в штате Сан-Паулу.

В 1979 году по время купания в море он умер от инсульта. Менгеле был похоронен под именем Вольфганг Герхард, но в 1985 году, учитывая информацию из архивов латиноамериканских стран, власти Бразилии провели эксгумацию останков, а в 1992 году по анализу ДНК его личность была подтверждена.

Открытие архивов

В марте 2025 года председатель аргентинского правительства Гильермо Франкос сообщил, что президент страны Хавьер Милей распорядился обнародовать документы, касающиеся бежавших в республику нацистов, по просьбе американского сенатора. В апреле архивы были опубликованы на правительственном сайте. Здесь можно найти информацию, в частности, о Менгеле и других известных нацистских преступниках, в том числе об одном из ближайших помощников Гитлера Адольфе Эйхмане.