Движение по дороге до аэропорта Норильска открыли

Автодорога Норильск - Кайеркан - Алыкель открыта для всех видов транспорта

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Автодорога Норильск - Кайеркан - Алыкель (аэропорт) открыта для всех видов транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"По решению ГАИ с 14:30 (10:30 мск) 01.12.2025 автодорога Норильск - Кайеркан - Алыкель открыта для движения всех видов автотранспорта", - говорится в сообщении.

Утром 1 декабря было введено ограничение для движения всех видов транспорта по автодороге Норильск - Алыкель (аэропорт). С полуночи воскресенья в городе действует штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в понедельник ожидаются снег, метель, ветер с порывами 15-20 м/с, местами - 25 м/с и более. Температура воздуха днем составит от минус 15 до минус 20 градусов.

Аэропорт Алыкель имеет статус федерального и является воздушными воротами Норильского промышленного района и Таймыра. Аэропорт работает в светлое время суток.