Минздрав: тест на ВИЧ становится для россиян рутинным исследованием

Это позволяет повышать выявляемость, подчеркнул замминистра здравоохранения России Андрей Плутницкий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Тестирование на ВИЧ-инфекцию постепенно становится для россиян рутинным исследованием, что позволяет повышать выявляемость, граждане могут своевременно получить необходимую помощь. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий.

"Тест на ВИЧ становится для россиян рутинным исследованием, и это значит, что люди могут получить своевременную медицинскую помощь. Более 2-3% новых случаев в России выявляются на ранней стадии, до развития жизнеугрожающих нарушений иммунной системы. Это принципиально отличает Россию от других стран", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Он уточнил, что на фоне увеличения охвата россиян тестированием на ВИЧ сохраняется ежегодный тренд снижения числа новых случаев заболевания. В 2024 году оно составило чуть менее 48,5 тыс. без учета наших новых субъектов, что на 11% меньше аналогичного показателя в 2024 году.

В свою очередь, главный внештатный специалист Минздрава России по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус сообщил о том, что сейчас появляются новые методы лечения. 75% пациентов в РФ, которые находятся на лечении в центрах, получают современные антиретровирусные препараты отечественного производства.

"У нас есть надежда, что будет вакцина [от ВИЧ], но пока все усилия направлены на качество лечения, на совершенствование возможностей предотвращения заражения ВИЧ-инфекцией, теми методами, которые являются традиционными", - уточнил он.

1 декабря проводится Всемирный день борьбы со СПИДом. Дата была провозглашена по инициативе Всемирной организации здравоохранения в 1988 году.