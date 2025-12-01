В Подмосковье снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией почти на 11% за три года

Жители Московской области могут бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Почти на 11% снизился показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Московской области за три года. Жители региона могут узнать свой ВИЧ-статус бесплатно и анонимно, пройдя тестирование в поликлинике, центре по профилактике и борьбе со СПИДом или во время выездных акций, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Наша основная задача - не только сохранение продолжительности жизни пациентов с положительным ВИЧ-статусом, но и повышение качества их жизни. Современная антиретровирусная терапия позволяет пациентам вести привычную жизнь, строить карьеру и планировать рождение здоровых детей. В Московской области обеспечен универсальный доступ к терапии, которую специалисты назначают в день постановки диагноза ВИЧ-инфекция. Благодаря чему, за последние три года показатель заболеваемости снизился на 10,6%", - привели в тексте слова главного врача центра профилактики и борьбы со СПИДом Рафаэля Яппарова.

В пресс-службе добавили, что жители Московской области могут бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус. Пройти тестирование на наличие ВИЧ-инфекции можно в кабинете тестирования на ВИЧ в поликлинике по месту жительства или в центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также во время выездных акций.

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря.