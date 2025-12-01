В Москве почти сутки будет сохраняться туман

В связи с неблагоприятными погодными условиями в столице объявили желтый погодный уровень

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Туман вновь ожидается в Москве предстоящим вечером и ночью, а также в течение дня вторника, 2 декабря. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Предстоящим вечером и ночью, а также в течение дня вторника, 2 декабря, в столице местами ожидается туман", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что предупреждение об ухудшении видимости будет действовать с 20:00 мск до 18:00 мск вторника.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в столице объявлен желтый погодный уровень: на прогностических картах такой уровень символизирует потенциально опасные метеорологические условия.

В Гидрометцентре РФ также проинформировали, что туман прогнозируется до вечера вторника и в Московской области. Однако здесь желтый погодный уровень, объявленный в регионе по аналогичной причине еще накануне, своего действия не прекращал и продлен до 18:00 мск вторника.

Согласно прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в столице и по области на фоне облачной погоды должно быть преимущественно без осадков. Температура ночью в Москве будет колебаться от нуля до минус 2 градусов, по области - от плюс 1 до минус 4 градусов. Днем во вторник Гидрометцентр РФ пока прогнозирует в Москве от нуля до плюс 2 градусов, в Подмосковье - от минус 2 до плюс 3 градусов.