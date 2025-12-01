В Поморье напавший на педагогов техникума разделял террористические взгляды

По версии следствия, молодой человек пропагандировал в сети и среди обучавшихся совершение нападений на образовательные учреждения

АРХАНГЕЛЬСК, 1 декабря. /ТАСС/. Бывший студент, напавший на педагогов техникума в Архангельске в сентябре, разделял идеологию международной террористической организации. Об этом сообщили в прокуратуре Архангельской области.

"Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего учащегося ГБПОУ АО "Архангельский техникум строительства и экономики". Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. "а", "б", "л" ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст.205.5 УК РФ (участие в террористической организации, покушение на убийство двух и более лиц по мотиву идеологической ненависти и в связи с выполнением лицами общественного долга) <...>. Уголовное дело расследовано в первом отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и направлено для рассмотрения по существу в суд", - сказано в сообщении.

По версии следствия, молодой человек, разделяя идеологию международной террористической организации, приискивал и распространял в социальных сетях, а также среди обучавшихся совместно с ним студентов информационные материалы, пропагандирующие совершение нападений на образовательные учреждения. Недовольный результатами своей учебы в техникуме, связывая это с предвзятым к нему отношением преподавателей, а также руководствуясь своими деструктивными убеждениями, он спланировал и подготовил нападение в образовательной организации.