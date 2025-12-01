В Петербурге выполнили пересадку сердца пациенту с ВИЧ

Пациенты с ВИЧ-инфекцией 20 лет назад могли столкнуться со стигматизацией, сейчас они имеют право на получение помощи в любом медучреждении, сообщила главный врач Центра СПИД и инфекционных заболеваний Татьяна Виноградова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Врачи Санкт-Петербурга первыми в России выполнили пересадку сердца пациенту с ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщила главный врач Центра СПИД и инфекционных заболеваний Татьяна Виноградова на пресс-конференции в ТАСС, посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом.

"Два месяца назад в нашем городе выполнена первая в стране пересадка сердца ВИЧ-инфицированному пациенту. На сегодняшний день пациент уже находится в палате, на данный момент результат достаточно успешен. Пересадка была выполнена в центре им. Алмазова, за что мы приносим огромную благодарность всем сотрудникам. Подготовлен пациент был нашими врачами", - рассказала она.

Как подчеркнула главврач, 20 лет назад пациенты с ВИЧ-инфекцией могли столкнуться со стигматизацией, но сегодня они имеют полное право на получение помощи в любом медицинском учреждении. Она отметила, что антиретровирусная терапия позволяет увеличить качество и продолжительность жизни пациентов с таким диагнозом. "Мы имеем препараты в полном объеме, препараты эффективны, подавляют вирусную нагрузку, соответственно повышают иммунный статус пациента", - сказала она.