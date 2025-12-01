Собянин открыл музейно-выставочный центр "Зиларт" на юге столицы

Частный музей создан основателем "Группы ЛСР" Андреем Молчановым и его женой Елизаветой на основе собственной коллекции произведений искусства, собирающейся на протяжении более 25 лет и насчитывающей свыше 8 тыс. предметов

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл музейно-выставочный центр "Зиларт", созданный на территории реорганизуемой промзоны ЗИЛ, передает корреспондент ТАСС.

"На месте заброшенной промзоны ЗИЛ вырос целый город - прекрасные жилые кварталы, тысячи рабочих мест, технопарки, офисы, спортивные комплексы, стадионы, набережная, парк <...> - все, что требуется для того, чтобы район был действительно комплексный для жизни, для работы. Чего здесь не хватало - это культурного пространства. В любом городе должен быть свой центр притяжения - свой музей, свой выставочный центр, культурное пространство. Сегодня оно появилось, поздравляю всех жителей "Зиларт", - сказал Собянин журналистам.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, частный музей "Зиларт" создан основателем "Группы ЛСР" Андреем Молчановым и его женой Елизаветой на основе собственной коллекции произведений искусства, собирающейся на протяжении более 25 лет и насчитывающей свыше 8 тыс. предметов. Пятиэтажное здание музея площадью свыше 13 тыс. кв. м представляет собой стеклянно-металлический куб, "обернутый" в узор из трапеций. Этажи со второго по пятый предназначены для размещения экспозиций, на входе в залы-трансформеры установлены оригинальные пятиметровые медные двери. В залах будет поддерживаться постоянный микроклимат: температура 18-20 градусов и относительная влажность 50-55%, что соответствует международным музейным стандартам.

Кроме того, в здании обустроен полноценный подземный этаж с помещениями для хранения экспонатов и фотолабораторией. Единовременно музей может вместить до 1 300 посетителей. Молчанов выразил надежду, что музейный центр станет местом притяжения не только для москвичей, но и для жителей страны. Со 2 декабря пространство откроется для всех желающих.

"Я очень рад, что для наших горожан жителей нашей страны мы открыли данное пространство <...>, уверены, что искусство, которое мы будем представлять в первую очередь и молодому поколению и для взрослых - всем будет очень интересно", - сказал Молчанов.

Уточняется, что со 2 декабря на 2 и 3 этажах музея можно посетить выставку "Шаг с пьедестала: скульптура в реальном пространстве", которая объединяет петербургскую и московскую скульптуру второй половины ХХ в. На 4-м этаже представлен проект "Африканское искусство: боги, предки, жизнь" - около 1 тыс. артефактов из собрания музея, посвященных традиционному искусству народов Западной и Центральной Африки. На 5-м этаже разместились авторские инсталляции. В новом музее не будет постоянной экспозиции, здесь действует репертуарный принцип.