Под Калининградом более 300 специалистов обсудят сохранение культурного наследия

Форум "Экономика Наследия" состоится в конце января 2026 года в замке Нойхаузен

Редакция сайта ТАСС

Замок Нойхаузен © Konstantin Tronin/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Более 300 человек примут участие в форуме "Экономика Наследия", который состоится в конце января 2026 года в замке Нойхаузен в городе Гурьевск Калининградской области, планируется обсудить, как превратить архитектурное наследие страны в прибыльный бизнес, сообщили организаторы.

На мероприятия форума, запланированного 22-23 января 2026 года, приглашены инвесторы, девелоперы, реставраторы, архитекторы, представители властных органов и общественных организаций из всех регионов России и зарубежья. Организаторы форума заверили, что в этом году "акцент смещается с абстрактных дискуссий в сторону практических решений, партнерских моделей и реальных кейсов, где наследие становится основой для создания экономически жизнеспособных, социально значимых и культурно насыщенных проектов".

"В России более 150 тыс. объектов культурного наследия, многие из которых находятся в критическом состоянии. Однако все чаще наследие перестает восприниматься как "обуза" и становится активом будущего: реставрация промышленных зон запускает реновацию целых территорий; частные инициативы по возрождению усадеб и домов формируют новую туристическую повестку; механизм государственно-частного партнерства и концессии позволяют вовлекать частный капитал в сохранение общего достояния", - говорится в сообщении.

В качестве спикеров форума, в частности, заявлены управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов, директор проектов дивизиона "Городская экономика" Агентства стратегических инициатив Анна Рожкова и меценат, инвестор, владелец усадеб "Скорняково- Архангельское" и Репец в Липецкой области Алексей Шкрапкин.

ТАСС является официальным информационным партнером форума.

История и возрождение замка Нойхаузен

Замок Нойхаузен находится в современном городе Гурьевске Калининградской области. Распоряжение о его строительстве в 1292 году дал замландский епископ Христиан фон Мюльхаузен. Первое деревянно-земляное укрепление было построено в 1297 году. Во второй половине XIV века замок был перестроен в камне, а позднее перестраивался и расширялся. В ходе боевых действий 1945 года замок получил значительные повреждения и около десяти лет никак не использовался. В середине 1950-х годов замковые строения были переданы Гурьевскому строительно-монтажному управлению, позднее на его территории располагались несколько предприятий.

В 2023 году замок стал участником губернаторской программы вовлечения исторических памятников в хозяйственный оборот. Инвестор планирует обустроить в нем замково-парковый ансамбль для отдыха, объединяющий музейный комплекс, ресторан, гостиницу, оранжерею. На эти цели в рамках губернаторской программы одобрено 352,5 млн рублей. Противоаварийные работы на сооружении инвестор рассчитывает завершить до конца 2023 года, реставрацию - до 2025 года.