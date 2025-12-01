В Москве до конца 2025 года высадят около 10 тыс. крупномерных деревьев

Заммэра Петр Бирюков отметил, что зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства высадят порядка 10 тыс. крупномерных деревьев в рамках различных программ до конца текущего года. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Для формирования комфортной городской среды высадка деревьев является одним из важнейших направлений, а озеленение общественных пространств играет большую роль, особенно для такого огромного мегаполиса, как Москва. В рамках различных программ до конца этого года высадим в общей сложности около 10 тыс. крупномерных деревьев. Они украсят благоустроенные в этом году магистрали, улицы и общественные пространства, парки, территории школ, поликлиник, объектов транспорта", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что деревья подбираются с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и соответствовать визуальному облику пространств. Для оживленных трасс очень важно создать буферную зону между жилой застройкой и дорогой. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни, отметил заммэра.

"В 2021 году стартовала программа озеленения вылетных магистралей и видовых зон, уже высажено около 15,9 тыс. крупномерных деревьев. Только в этом году свыше 3 тыс. деревьев лиственных пород появятся вдоль трех крупных магистралей - Волгоградского проспекта с Марксистской улицей, Профсоюзной улицы с проспектом 60-летия Октября и Щелковского шоссе с Большой Черкизовской и Краснопрудной улицами. Кроме того, обустраиваем на магистралях зеленые островки с композициями из хвойников", - добавил Бирюков.

Так, более 900 взрослых деревьев высадят на благоустроенных пространствах, прилегающих к объектам транспорта. Территории образовательных учреждений, здания которых были реконструированы в рамках первого этапа программы "Моя школа" украсят свыше 1,4 тыс. крупномеров. Возле поликлиник второго этапа появятся 400 новых деревьев. В крупных парках - "Сокольники" и ЦПКиО им. Горького дополнительно высадят свыше 200.

"Каждый год новые взрослые деревья высаживают на благоустроенных улицах, площадях, набережных, в переулках и других общественных пространствах. В этом году на таких городских территориях появится порядка 1 тыс. крупномеров. Среди них - проспект Академика Сахарова, улица Маши Порываевой, Комсомольская, Триумфальная и Рижская площади", - сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства. Там также подчеркнули, что в столице высаживают деревья, которые выращены в специализированных питомниках и прошли специальную подготовку к пересадке. Крупномеры высаживают в подготовленные заранее посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию. С 2011 по 2024 годы в Москве в рамках различных программ было высажено почти 13 млн зеленых насаждений, в том числе около 34 тыс. крупномеров.