Подготовку учителей для воспитания технолидеров России обсудят на форуме в Благовещенске

Мероприятие состоится 10-12 декабря

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Новую стратегию подготовки учителей для воспитания лидеров технологического развития России обсудят во время II окружного форума "Педагогические кадры для Дальнего Востока: новые горизонты", который пройдет в Благовещенском государственном педагогическом университете (БГПУ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Форум "Педагогические кадры для Дальнего Востока: новые горизонты" пройдет 10-12 декабря в Благовещенском государственном педагогическом университете (БГПУ). Представители педагогических и инженерных вузов, федеральных и региональных органов власти, высокотехнологичных компаний обсудят стратегию подготовки учителей, способных обучать и воспитывать лидеров технологического развития России", - сказано в сообщении.

Программа форума рассчитана на три дня, каждый из которых посвящен отдельной теме: "Россия как технологический лидер: вызовы и кадровые решения", "Образовательные практики и новые технологии для школы", "Инициативы и партнерства для кадрового будущего Дальнего Востока".

Для участников форума подготовлены круглые столы, экспертные панели, публичных лекций, а также практические форматы - мастер-классы, стратегическая мастерская, выполнение кейс-заданий. В дни мероприятия в БГПУ будет работать выставочная зона индустриальных партнеров с демонстрацией моделей разработок, обучающего оборудования, проектов школьников и студентов, которые те создали при поддержки компаний. Мероприятие организовано в партнерстве с НИЯУ МИФИ.