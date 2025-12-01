В Москве водителей призвали не отвлекаться на телефоны за рулем из-за тумана

В некоторых районах города ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Москвичей и гостей столицы просят отложить мобильные телефоны во время поездок за рулем на личном транспорте из-за неблагоприятных погодных условий, которые могут стать причиной ДТП. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

"В городе прогнозируют туман - не отвлекайтесь на телефон во время движения. По данным МЧС, до завтрашнего вечера в некоторых районах Москвы ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 м. Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, - сказали в департаменте.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что предстоящим вечером и ночью, а также в течение дня вторника, 2 декабря, в столице местами ожидается туман. В связи с неблагоприятными погодными условиями в столице объявлен желтый погодный уровень: на прогностических картах такой уровень символизирует потенциально опасные метеорологические условия.