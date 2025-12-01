Свердловские власти направят 1,3 млрд рублей для догазификации более 50 населенных пунктов

Как сообщил губернатор Денис Паслер, регион получил очередной транш от оператора программы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Свердловская область получила порядка 1,3 млрд рублей на продолжение работ по догазификации более 50 населенных пунктов региона. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале.

"Регион получил очередной транш от оператора программы: "Газпром" перечислил порядка 1,3 млрд рублей. Эти средства пойдут на продолжение работ по догазификации порядка 50 населенных пунктов, включая Арамиль, Верхнюю Салду, Нижний Тагил, Дегтярск, Краснотурьинск, Красноуральск, Первоуральск, Сухой Лог, Камышлов, Серов, Талицу и другие территории, десятки деревень и сел", - написал он.

Губернатор отметил, что всего с начала 2025 года Свердловская область получила от оператора 3,8 млрд рублей, что позволило провести газовые сети до 11 тыс. земельных участков, в планах подключить газоснабжение к почти 130 тыс. частных домов. Всего за год газом было обеспечено 41,7 тыс. домовладений. Также в регионе действуют меры социальной поддержки для многодетных семей, педагогов и участников специальной военной операции - они получают компенсацию до 90% при подключении газового оборудования.

Как ранее сообщал губернатор, по итогам 2025 года было газифицировано рекордное количество домов за последние десять лет, что позволит к его концу достичь показателя по газификации населения в 73%. За год на реализацию программы социальной газификации было направлено 900 млн рублей из регионального бюджета. До 2030 года будет подключено еще до 100 тыс. домовладений.