Bild: на протестах против съезда молодежи АдГ пострадали более 50 полицейских

Некоторые протестующие пытались перекрыть дороги, ведущие к месту проведения мероприятия в городе Гисен

БЕРЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Более 50 полицейских получили травмы в стычках с участниками акции протеста против учредительного съезда новой молодежной организации партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в земле Гессен. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на министра внутренних дел региона Романа Позека.

Протесты прошли 29 ноября, в день открытия съезда. Некоторые протестующие пытались перекрыть дороги, ведущие к месту проведения мероприятия в городе Гисен. Полиция применяла дубинки, перцовые баллончики и водометы против участников акции.

Несмотря на протесты, съезд прошел успешно, партия дала старт работе новой молодежной организации под названием "Поколение Германия". Предыдущая организация "Молодая альтернатива" была распущена в марте под предлогом того, что она была лишь частично связана с партией, многие ее члены не имели партийных билетов, а руководство АдГ хотело бы иметь больше влияния на поддерживающую ее молодежь. Роспуск "Молодой альтернативы" произошел на фоне безуспешных попыток как организации, так и АдГ оспорить решение Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ (выполняет функции контрразведки) классифицировать деятельность молодежной организации как правоэкстремистскую.