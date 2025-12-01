Пасечник: почти вся инфраструктура ЛНР досталась от Украины с износом 90%

Речь идет, в частности, о водоводах, электросетях, дорогах, домах, сообщил глава региона

ЛУГАНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Почти вся инфраструктура ЛНР досталась от Украины с износом 90%, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник во время прямой линии на телеканале "Луганск-24".

"То хозяйство, которое нам досталось от тех властей, украинских, оно все практически было в состоянии негодном. Практически на 90% оно было изношено. Это и сети наши, водоводы, электросети, дороги, дома, у которых крыши текут. Это мы с вами прекрасно знаем. К большому сожалению, на нашу долю выпало все это восстанавливать, принимать всю эту критику. Мы в этом направлении работаем", - сказал Пасечник.