В Северодонецке создадут закрытую локальную сеть связи

Такое решение приняли, чтобы жители могли вызывать экстренные службы в условиях отсутствия мобильной связи

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) приняли решение создать закрытую локальную сеть связи в прифронтовом Северодонецке, чтобы жители могли вызывать экстренные службы в условиях отсутствия мобильной связи. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе своей прямой линии.

"Сейчас прорабатываем технические возможности, чтобы организовать закрытую локальную сеть. <...> Пилотная, пробная модель пройдет по Северодонецку. <...> То есть наша карточка, МКС (мобильный оператор "Мобильные коммуникационные системы", республиканский проект в области GSM-связи - прим. ТАСС), въезжая на территорию Северодонецка, будет работать исключительно на территории Северодонецка", - сказал Пасечник.