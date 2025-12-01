У жителя Волгоградской области изъяли автоматы, винтовку и 3 тыс. патронов

Гражданин находится под подпиской о невыезде

ВОЛГОГРАД, 1 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о незаконном хранении оружия возбуждено в отношении жителя Волгоградской области, который хранил у себя автоматы Калашникова, винтовку Мосина и почти 3 тыс. патронов. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Волгоградской области.

"Пресечена противоправная деятельность 51-летнего волгоградца, причастного к незаконному хранению оружия и боеприпасов. <...> Изъято два автомата системы Калашникова и пистолет конструкции Токарева, изготовленные промышленным способом и пригодные для стрельбы; пригодные для стрельбы пистолет, переделанный самодельным способом из газового пистолета ИЖ-19 7,6 мм <...> пистолет с надписью Wilson Combat, изготовленный самодельным способом", - говорится в сообщении.

Также изъяты винтовка Мосина, карабин Маузер, переделанный газовый пистолет и почти 3 тыс. патронов разного калибра.

Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия), он находится под подпиской о невыезде.