Пасечник назвал "плачевной" ситуацию с наполнением водохранилищ ЛНР

По словам главы республики, регион второй год подряд переживает серьезную засуху

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник охарактеризовал ситуацию с наполнением водохранилищ в республике как "плачевную", отметив, что регион второй год подряд переживает серьезную засуху. Об этом он сообщил в ходе прямой линии.

"В общем и целом хочу сказать о состоянии водоемов на территории республики - оно, к большому сожалению, плачевное. Второй год без дождей, серьезные засухи. В максимально критическом состоянии по наполняемости водой в этом году находился Северский Донец. Очень сильно мелеет и Исаковское водохранилище, <...> Елизаветинское водохранилище, практически высохло", - сказал он.