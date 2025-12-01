Студенты "Р-школы" из Биробиджана пройдут стажировку на угольных разрезах Забайкалья

Они изучат технологии горного дела и посетят промышленные объекты региона

БИРОБИДЖАН, 1 декабря. /ТАСС/. Студенты образовательного проекта "Р-школа" Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема поедут на стажировку в Забайкальский государственный университет (ЗабГУ), где изучат технологии горного дела и посетят промышленные объекты региона. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

"Студенты образовательного проекта "Р-школа" Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема отправятся на стажировку в Забайкальский государственный университет (ЗабГУ). В рамках образовательного интенсива будущие специалисты горной отрасли изучат технологии горного дела и посетят промышленные объекты региона. Поездка организована в рамках программы подготовки инженеров нового поколения, реализуемой вузом совместно с Кимкано-Сутарским горно-обогатительным комбинатом (ГОК)", - сказано в сообщении.

В команду студентов, которые отправятся в Забайкалье, входят будущие энергетики, IT-специалисты, экологи и экономисты. Они пройдут курс основ горного дела, изучат регламенты безопасности и алгоритмы принятия инженерных решений, а также будут работать с реальным оборудованием.

Ключевым этапом стажировки станет посещение крупного угольного разреза, где участники "Р-школы" ознакомятся с полным технологическим циклом добычи полезных ископаемых. Кроме того, команда студентов примет участие в праздновании Дня святой Варвары - покровительницы горняков.

"Р-школа" - это новая образовательная модель, которую университет спроектировал в рамках программы "Приоритет-2030".