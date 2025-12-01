Глава ФСИН: наказание в виде принудительных работ в РФ отбывают 30 тыс. человек

Аркадий Гостев отметил, что создано 400 исправительных центров с возможностью размещения в них 50 тыс. человек

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Наказание в виде принудительных работ в России отбывают более 30 тысяч человек. Об этом сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Аркадий Гостев. Кадры встречи показал телеканал "Россия-24".

"Институт исправительных центров работает, приносит положительные результаты. 400 исправительных центров создано с возможностью размещения в них 50 тыс. человек, фактически содержится 30 тысяч с небольшим", - сообщил Гостев.

По его словам, "работа [по применению этой альтернативы лишению свободы] продолжается, в том числе принося результаты по социализации, ресоциализации осужденных".

Он напомнил, что осужденные к принудительным работам "имеют право выходить за пределы [исправительных центров], самостоятельно прибывают на места работы, неплохую зарплату получают, что способствует возмещению ущерба, причиненного совершенными ими же преступлениями".

Принудительные работы как альтернатива лишению свободы стали применяться в России с 2017 года. В 2017 году в исправительных центрах отбыли наказание 587 человек, в 2018 году - уже 2,5 тыс., в 2020-м - 12 тыс. осужденных.