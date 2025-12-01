В Петропавловке восстановили исторические памятные медали на могиле Николая I

Их возложение прошло в рамках памятной церемонии в честь 200-летия восшествия Николая на престол и к 200-летию со дня смерти Александра I

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Памятные медали, посвященные царствованию Николая I и военным кампаниям, которые вела Россия в годы его правления, воссозданные по историческим образцам, возложили на могилу императора в Петропавловском соборе в Петербурге. Возложение прошло в рамках памятной церемонии в честь 200-летия восшествия Николая на престол и к 200-летию со дня смерти Александра I, сообщила пресс-служба Государственного музея истории Петербурга.

"Памятные медали были частью мемориала на могиле Николая I, сложившегося на протяжении более полувека (с 1855 по 1917 год). Также у надгробия императора хранились преподнесенные по разным случаям и датам серебряные венки, лампады, иконы, хоругви. Все они были утрачены после 1917 года", - говорится в сообщении.

Эти медали были воссозданы по сохранившимся историческим образцам мастерами Санкт-Петербургского монетного двора при финансовой поддержке АО "Гознак".

Предшествовала установке медалей заупокойная лития у могил императоров Александра I и Николая I. Ее провел архимандрит Алексий (Ганьжин).

О дате

19 ноября по старому стилю, или 1 декабря по новому, 1825 года в Таганроге скончался российский император Александр I. Согласно манифесту Александра I от 16 августа 1823 года, его наследником и следующим императором Российской империи становился его брат Николай Павлович. По причине того, что данный манифест не был обнародован, в государстве в ноябре-декабре 1825 года сложилась ситуация междуцарствия. Однако манифестом "О вступлении на престол Государя Императора Николая Павловича" от 12 декабря 1825 года после разъяснения всех обстоятельств дела началом правления императора Николая I предписано было считать 19 ноября 1825 года.

Так, 19 ноября (1 декабря) 1825 года стало, с одной стороны, отправной точкой для серьезного династического кризиса, послужившего поводом для начала декабрьского восстания на Сенатской площади, с другой - положило начало 30-летнему, во многом успешному, царствованию Николая I.