Состояние раненой при атаке ВСУ на Севастополь девочки стабилизировалось

Пока транспортировка невозможна, сообщил глава департамента здравоохранения города Виталий Денисов

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Состояние девочки-подростка, раненой в результате атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь, стабилизировалось, но остается тяжелым, сообщил на заседании правительства города глава департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов.

"Практически всю ночь занимались операцией. Были привлечены к консультации нейрохирурги ФЦМК (Федеральный центр медицины катастроф - прим. ТАСС). <…> К утру ситуация стабилизировалась. В 11 часов провели телемедицинскую консультацию с РДКБ (Российская детская клиническая больница - прим. ТАСС). Пока транспортировка невозможна, состояние тяжелое. Но на завтра будем назначать заново телемедицинскую консультацию: если состояние будет стабильное и будут показания к транспортировке, то завтра ее транспортируем", - сказал он

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев добавил, что власти города остаются на связи с МЧС России, министерство готово направить борт для транспортировки пострадавшей.

30 ноября Развожаев сообщил, что в Севастополе осколками от сбитой воздушной цели при атаке ВСУ на город была ранена 15-летняя девочка.