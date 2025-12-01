Москвичей и гостей столицы приглашают посетить фестиваль "Усадьбы Москвы"

Проект объединяет разные мероприятия - культурные, просветительские, благотворительные

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Зимний сезон фестиваля "Усадьбы Москвы" начался в столице. Он объединит 15 имений и старинных особняков, запланировано более одной тысячи мероприятий - экскурсии, театрализованные лекции, мастер-классы, интерактивные программы, иммерсивы, сообщила журналистам куратор фестиваля, руководитель дирекции по специальным проектам Мостуризма Ирина Кокорева.

"Фестиваль впечатлений ["Усадьбы Москвы"] проходит рамках большого проекта мэра [столицы] "Зима в Москве", который объединяет разные мероприятия - культурные, просветительские, благотворительные. Это проект, который объединяет поколения на таких площадках, как наша, где мы сегодня сейчас находимся (в музее-заповеднике "Коломенское" - прим. ТАСС). В Москве множество площадок с 1 декабря по 28 февраля будет работать с разной программой, которая носит в себе социальный характер. Практически все мероприятия в рамках проекта мэра "Зима в Москве" - бесплатные", - сказала Кокорева.

Она уточнила, что начинается шестой сезон фестиваля "Усадьбы Москвы". "Мы видим все больше и больше посетителей наших мероприятий. <…> Флагманская площадка, где мы сейчас находимся, - [это] площадка [цикла фестивалей] "Московские сезоны", которая работает [весь год] не только для жителей [данного] района, <…> но и для туристов, для москвичей, которые приезжают сюда", - пояснила куратор.

Кокорева отметила, что фестиваль объединил 15 столичных усадеб. "Цель фестиваля - привлечь внимание москвичей и туристов к историческому наследию в Москве", - подчеркнула она.

Так, на флагманской площадке, которая расположена на проспекте Андропова (дом 36, строение 63), можно узнать о программе фестиваля, сделать фото в костюмах ретроателье, продегустировать чай "Москва", отправить письмо с почтовой станции, прокатиться на карусели, а также послушать музыкальную программу и посетить ледовый каток.

"Все эти активности будут доступны каждый день для посетителей с понедельника по воскресенье в течение режима работы площадки. <…> Все мероприятия здесь проходят абсолютно бесплатно", - резюмировала спикер.