Медведев призвал автоматически продлевать договоры аренды для бойцов СВО

По словам председателя "Единой России", такую инициативу партия "в ближайшее время продвинет"

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Договоры аренды земельных участков военнослужащими, участвующими в специальной военной операции, необходимо автоматически продлевать на время их службы. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе приема граждан.

В ходе приема к Медведеву обратилась мать военнослужащего из Ярославской области, которая сообщила, что ее сын, находящийся в зоне боевых действий, не может продлить аренду земельного участка из-за невозможности лично обратиться в муниципалитет.

"Вопрос, который вы подняли, действительно существует, и его нужно решить. Здесь могут быть разные подходы, но совершенно очевидно: если военнослужащий находится на специальной военной операции, участвует в боевых действиях и не может покинуть расположение части или линию боевого соприкосновения, а в это время необходимо продлить действие договора аренды, нужно установить автоматическую пролонгацию договора. На мой взгляд, это правильная модель", - заявил Медведев, отметив, что этот вопрос уже находился в поле внимания.

По его словам, наиболее вероятной моделью станет продление договора аренды без участия арендатора на неопределенный срок. После возвращения военнослужащего договор будет перезаключен в стандартном порядке.

"Я думаю, что такую инициативу партия "Единая Россия" в ближайшее время продвинет, чтобы правовое положение военнослужащих, находящихся на передовой, было определенным и у них не болела голова о таких юридических моментах", - отметил Медведев добавив, что поручения по итогам обсуждения будут зафиксированы и переданы фракции партии в Госдуме.