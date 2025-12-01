Глава ЛНР попросил не рыбачить на реке Северский Донец из-за минирований

По словам Леонида Пасечника, за последние несколько недель отмечено два случая, когда рыбаки наступали на противопехотные мины

ЛУГАНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник призвал жителей и гостей региона не ходить на рыбалку в районе реки Северский Донец из-за минирования побережья.

"Заканчивается это все плачевно. Хочу призвать жителей республики, гостей, всех рыбаков. Не ходите на реку Северский Донец ловить рыбу. Последние два случая тому подтверждение", - сообщил Пасечник в ходе прямой линии с жителями региона.

По его словам, за последние несколько недель отмечено два случая ранений. Два рыбака наступили на противопехотные мины.

Глава региона также сообщил, что можно заняться рыбалкой в тех местах, где не было боевых действий.