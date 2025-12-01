В Петербурге предупредили о возможном ухудшении работы интернета
12:11
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Ухудшение качества мобильной связи и интернета возможно в Петербурге для обеспечения безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по информатизации.
"На территории Санкт-Петербурга возможно ухудшение качества мобильного интернета и связи. Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание", - говорится в сообщении.
Отмечается, что меры необходимы для обеспечения безопасности.
Ранее жителей Ленинградской области предупредили о возможном ухудшении качества мобильной связи и интернета из-за атак БПЛА.