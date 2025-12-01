Экс-сотрудника прокуратуры в Татарстане осудили за давление на следствие

Также Али Купов обвиняется в получении взятки

КАЗАНЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Вахитовский районный суд Казани вынес приговор бывшему работнику прокуратуры Татарстана Али Купову и двум его соучастникам по делу о взятках и воспрепятствованию следствию. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

"Суд признал Купова виновным по ч. 3 ст. 290 (получение взятки), п. "е" ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 3 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования)", - говорится в сообщении.

Как уточнили в следственном управлении СК России по Татарстану, в 2023 году одна из фигуранток дела обратилась к бывшему работнику прокуратуры с просьбой помочь вернуть изъятые по делу о наркотиках телефоны и смягчить обвинение для своей знакомой. "Обвиняемый оказал давление на полицейских, после чего вещественные доказательства были возвращены без проведения экспертиз", - сообщили в ведомстве.

За оказанные услуги он получил в качестве взятки дорогой мобильный телефон. Кроме того, мужчина передал обвиняемой секретные сведения по уголовному делу, которые женщина использовала для воздействия на свидетелей. Позже женщина потребовала у знакомой 1,5 млн рублей якобы для передачи работнику прокуратуры, но была задержана.

"Суд назначил Купову наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере свыше 3,2 млн рублей и лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 4,5 года, а также лишил его классного чина "старший советник юстиции", - отметили в прокуратуре.

Соучастница Купова, Евгения Покровская, приговорена к пяти годам колонии и штрафу в 2,2 млн рублей. Третий фигурант, Артем Мясников, получил три года условно.