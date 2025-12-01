В Дагестане в ближайшие дни прогнозируют сильные дожди

Жителей региона призвали быть внимательными и осторожными

МАХАЧКАЛА, 1 декабря. /ТАСС/. Сильные дожди в ближайшие дни ожидаются в отдельных районах Дагестана. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

"Сильный дождь ожидается местами по районам республики в период с 1 по 3 декабря", - говорится в сообщении.

Экстренные службы рекомендуют гражданам не забывать о мерах безопасности, на дорогах соблюдать скоростной режим. "Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных оперативных служб - 112", - добавили в ГУ МЧС России по Дагестану.